Les entreprises espagnoles obligées de publier les écarts de salaire homme-femme

Cette nouvelle grille devra notamment comporter les salaires moyen et médian en vigueur dans l'entreprise "détaillés par sexe", pour chacune des catégories professionnelles et chaque type de poste de travail, afin de respecter une "obligation de rémunération égale pour un travail de valeur égale", stipule le texte.

Cette obligation de transparence doit permettre aux salariées et aux syndicats de pouvoir exiger l'égalité salariale, au sein de l'entreprise ou devant la justice, a expliqué Yolanda Diaz. Fruit d'un accord entre les principaux syndicats de salariés et le gouvernement espagnol, cette mesure ne concernera que les entreprises de plus de 50 salariés. La principale organisation patronale du pays a refusé de s'associer à cet accord. Les entreprises concernées ont désormais six mois pour se mettre en conformité avec ce règlement.

Les Espagnoles gagnaient en 2018 en moyenne 14% de moins que leurs compatriotes masculins, soit un peu mieux que la moyenne européenne (14,8%) et française (15,5%), selon les dernières données disponibles d'Eurostat, basées sur le salaire horaire brut.