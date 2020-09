Espagne : quatre Français arrêtés après le viol de deux mineures

Selon les autorités, les jeunes gens s'étaient connus dans un bar de la ville andalouse. C'est là que les Français auraient offert plusieurs verres aux filles, âgées de 15 et 16 ans, avant de les inviter dans leur appartement avec piscine loué pour quelques jours. Puis, tirant profit de leur "ébriété et de leur confusion", les Français les ont violées "bien qu'elles aient opposé une résistance physique", et l'un d'entre eux a filmé la scène avec son portable, a indiqué la police dans un communiqué.

L'affaire avait indigné le pays et entraîné de grandes manifestations féministes après leur condamnation en 2018 en première instance à 9 ans de prison pour abus sexuel et non pour viol, et leur remise en liberté provisoire.