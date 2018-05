Catalogne : Quim Torra, un nouveau président indépendantiste et choisi par Puigdemont

Pour l'une des responsables des députés catalans anti-indépendance, Inés Arrimadas, Quim Torra est la "marionnette de Puigdemont" et profère des "discours xénophobes et identitaires". L'élue du parti de centre-droit Ciudadanos a dénoncé des écrits Torra, qualifiant de "charognards, vipères et hyènes" ceux qui ne défendent pas la culture et la langue catalane.





Quim Torra, avocat de formation, s'est illustré ces dernières années par des prises de position anti-espagnoles. Il avait par exemple évoqué "l’ADN" des Espagnols, qui "ne savent que spolier" et affirmait que la Catalogne est la "dernière colonie d’Europe". Il a demandé pardon au Parlement pour ces prises de position.





Le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a, pour sa part, rappelé que la Catalogne pourrait revenir à tout moment sous la tutelle de Madrid si le nouvel exécutif régional viole la Constitution.