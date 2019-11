Espagne : saisie historique de trois tonnes de cocaïne à bord d’un "narco sous-marin", une première en Europe

C'est un "narco sous-marin" qui était particulièrement attendu par les autorités. Prévenus par l'agence anti-drogue américaine, les enquêteurs espagnols scrutaient depuis une semaine les côtes de Galice, à l'ouest de l'Espagne. Ils voulaient surprendre le transfert de plusieurs tonnes de cocaïne venues de Colombie entre un sous-marin artisanal et un bateau de pêche.

A l'intérieur du sous-marin se trouvaient 152 paquets de drogue, soit trois tonnes de cocaïne d'une valeur de 100 millions d'euros selon les déclarations du préfet de région, Javier Losada de Azpiazu. L'alerte avait été lancée par le Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants, basé au Portugal. Et l'opération a demandé une grande coordination entre différentes polices : 240 agents ont participé à une opération internationale, impliquant les polices d'Espagne, du Portugal, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du Brésil, a précisé Javier Losada. "C'est une opération historique, qui va marquer un avant et un après", a-t-il assuré.

Des sous-marins convoyant de la drogue ont déjà été saisis en Amérique du sud, où les trafiquants s'en servent pour acheminer vers le Mexique de la cocaïne, ensuite envoyée vers le marché nord-américain. Un semi-submersible de 12 mètres de long a ainsi été intercepté en septembre avec plus de 5 tonnes de cocaïne à bord dans l'océan Pacifique au large de l'Amérique du sud. Mais c'est "la première fois que ce système de transport de drogue est détecté en Europe", a assuré la police espagnole dans un communiqué.