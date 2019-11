Espagne : trois choses à savoir sur Vox, le mouvement d'extrême droite devenu la troisième force du pays

C'est l'une des progressions les plus spectaculaires pour un parti populiste en Europe. Vox, le mouvement d'extrême droite espagnol fondé en 2014 par d'anciens du Parti populaire (PP, droite), a confirmé sa montée en puissance, dimanche, lors des élections législatives en Espagne. Avec 52 députés élus, ce parti encore marginal il y a un an a doublé son score à la Chambre des députés, accentuant encore davantage le morcellement de la scène politique espagnole.

La crise en Catalogne a servi d'accélérateur pour le parti d'extrême droite, qui a fait de son discours particulièrement dur contre les indépendantistes une marque de fabrique, au nom de "l'unité" et de "l'harmonie" de l'Espagne. Vox, dont le patron est Santiago Abascal, ancien député du PP au parlement régional du Pays basque, réclame ainsi l'interdiction des partis indépendantistes, l'arrestation du leader indépendantiste Quim Torra et la suspension de l'autonomie de la région. S'adressant aux "patriotes", il prétend vouloir rassembler au-delà des clivages politiques traditionnels.

Vox s'est également illustré récemment dans le débat sur le transfert de la dépouille de l'ancien dictateur Franco, exhumé de son mausolée situé à 50 km de Madrid, accusant le gouvernement socialiste sortant de Pedro Sanchez de "profanation" et critiquant la réhabilitation des victimes républicaine de la dictature franquiste.

En outre, le mouvement se distingue par ses prises de position à contre-courant des évolutions sociétales récentes. Santiago Abascal a ainsi pris ses distances avec son ancien parti, le PP, en défendant l'abrogation de la loi autorisant le mariage homosexuel. Il a également demandé l'abrogation de la loi contre les violences faites aux femmes, y voyant une disposition qui "criminalise" les hommes. Vox s'est en outre positionné en grand défenseur de la chasse et de la tauromachie.

"Vox a pris du poids à la faveur du mécontentement provoqué par la crise catalane. Il est porteur d’un nationalisme fondé sur une composante catholique, nataliste et xénophobe, ostensiblement hostile à l’immigration musulmane", a observé la politologue Astrid Barrio, de l'université de Valence, dans une tribune au Monde. "Il défend les traditions, comme la corrida et la chasse, et est très critique à l’égard de l’idéologie du genre. Certaines caractéristiques le placent dans l’orbite de l’alt-right américaine", juge l'universitaire, qui le distingue pourtant des mouvements foncièrement anti-européens et populistes.

A la différence du RN en France, il existe d'ores et déjà des ponts entre la droite traditionnelle et le mouvement Vox. Plusieurs responsables du PP ou de Ciudadanos, notamment en Andalousie, ont estimé qu'il était possible de discuter avec la nouvelle formation politique, en vue d'hypothétiques alliances.