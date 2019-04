Espagne : un cours pour apprendre les tâches ménagères aux garçons

Ce sont des tâches ménagères auxquelles on peut difficilement échapper. Repassage, cuisine, lessive... Une Française consacre en moyenne plus de trois heures par jour aux travaux domestiques, contre deux heures seulement pour les hommes. En Espagne, une école a rendu obligatoire des cours de tâches ménagères pour les garçons. Reportage au collège Montecalesco.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.