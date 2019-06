Espagne: un YouTubeur condamné pour avoir piégé et humilié un sans-abri

Si la juge a estimé que la vidéo était un "acte clair et sans ambiguïté d’humiliation", c'est en fait toute une vidéothèque humiliante qu'elle a permis de mettre au jour. Comme l'explique le quotidien espagnol El Pais, ce n’est pas la première fois que l’homme s’adonne à de telles saletés. A chaque fois ses victimes sont vulnérables. Il avait par exemple offert des sandwichs à des personnes âgées et des enfants dans un parc. A l’intérieur… des excréments de chat ! Un comportement que le prévenu n’a pas nié. Lors du procès il s’est justifié ainsi : "Si je vise des personnes plus musclées, je risque d’être frappé." Et d'ajouter que son objectif était de "faire le show". "Les gens aiment ce qui est morbide."





C'est pourquoi le jeune homme de 21 ans a été interdit de se "rendre" sur le lieu où il sévissait pendant cinq ans. A savoir : YouTube. On lui a également ordonné d'effacer, pendant cette période, sa chaîne sur le réseau de partage de vidéos, et évidemment de ne pas en créer de nouvelle. Ce samedi, la chaîne du vidéaste, qui comptabilise 1,2 million d'abonnés, et où une vidéo a été mise en ligne le 21 mai, était toujours en ligne. Tout comme son ancien compte, qui est inactif depuis quatre mois. Kanghua R. a également été condamné à quinze mois de prison . En l'absence d'antécédents judiciaires, les peines de moins de deux ans sont généralement assorties d'un sursis en Espagne. Le YouTubeur ne devrait donc pas passer par la case prison. Cependant ce procès, et la sévérité de la sentence, a permis au tribunal de Barcelone d’en faire une première dans le pays. Et servira de leçon pour tous les plaisantins qui s’adonnent à ce type de pratique impunément.