Espagne : une reprise très partielle du travail qui fait débat dans le pays

L'Espagne, deuxième pays d'Europe le plus touché par le coronavirus avec plus de 17.000 victimes, a autorisé lundi une partie de sa population active à reprendre le chemin du travail. Une décision prise par les autorités de ce pays alors que le dernier bilan quotidien de la pandémie est de 517 morts et 3477 nouveaux cas détectés, soit les chiffres les plus bas depuis le 20 mars dernier.

Dans les gares, les services de police ainsi que des volontaires ont accompagné ce retour en distribuant 10 millions de masques aux employés concernés.

Ce premier frémissement est toutefois bien loin d'un retour à la normale. Les autorités espagnoles avaient interdit depuis deux semaines les activités "non essentielles", ne laissant travailler que les employés des secteurs vitaux comme l'alimentation, la santé et l'énergie, à l'instar de l'Italie, premier pays européen frappé par la pandémie. La reprise partielle du travail ce lundi ne concerne que les salariés ne pouvant recourir au télétravail, principalement dans l'industrie et la construction.