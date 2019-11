Espionnage, manipulation... La désinformation orchestrée par les États menace les démocraties

C’est un signe des temps, en même temps qu’un paradoxe : internet, dans le sillage d’évolutions technologiques toujours plus rapides, n’en finit plus d’ouvrir de nouveaux champs des possibles, mais la liberté y est en déclin pour la neuvième année consécutive, selon le rapport de l’organisation non gouvernementale (ONG) Freedom House publié ce mardi.

Le document démontre en effet, preuves à l’appui, l’existence de "programmes avancés de surveillance des réseaux sociaux" dans au moins 40 des 65 pays passés en revue. Dans certaines nations, les autorités choisissent même de couper l'accès à internet quand cela les arrange, tandis que d'autres font appel à des armées de petites mains pour manipuler les informations en ligne et en faire circuler des fausses de façon virale.

"De nombreux gouvernements se rendent compte que la propagande fonctionne mieux que la censure sur les plateformes", explique Mike Abramowitz, président Freedom House, cité par l’AFP. Il ajoute : "Les dirigeants autoritaires exploitent la nature humaine et les algorithmes pour conquérir des scrutins, faisant peu de cas des règles en place pour assurer des élections libres et équilibrées."