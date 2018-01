Et si des citoyens britanniques basés aux Pays-Bas ralentissaient le Brexit ?

Ils espèrent enrayer la machine Brexit. Le journal The Guardian révèle ce mardi qu’un groupe de ressortissants britanniques établis aux Pays-Bas s’apprête à contester devant la justice néerlandaise le droit du gouvernement de Theresa May et de la Commission européenne à renégocier leur statut de citoyens du Vieux continent. Selon le quotidien, qui dit avoir eu accès au dossier, les requérants comptent faire valoir que leurs droits sont indépendants du processus entamé par le Royaume-Uni en tant qu’Etat.





Dans les faits, cinq Britanniques, une société et un lobby nommé "Brexpats – Hear Our Voice" ("Expatriés du Brexit - Entendez notre voix"), objectent qu'à la fin supposée du Brexit, le 29 mars 2019, toute personne détentrice de la citoyenneté britannique avant cette date devrait légalement conserver ses droits européens. Dans leur ligne de mire : la liberté de circulation et celle de résidence. L’affaire doit être entendue ce mercredi à Amsterdam et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) devrait être saisie. Comme le souligne le Guardian, l’événement pourrait bien constituer "un test majeur" pour les négociateurs de Londres et de Bruxelles.