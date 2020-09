Et si Trump n'acceptait pas le résultat de l'élection ? Le spectre de l'effondrement démocratique

Donald Trump peut-il vraiment contester le résultat des élections ?

Michel Scott - Il est déjà en train de le faire d’une certaine façon. En refusant de promettre qu’il acceptera une transition pacifique du pouvoir s’il perd, il porte atteinte à la confiance dans le système électoral américain tout entier. Le scénario est déjà écrit.

Le vote par correspondance s’est développé au point qu’un électeur démocrate sur deux pourrait y avoir recours. Dans certains Etats comme le Colorado, l’essentiel du scrutin se déroulera même ainsi. Donald Trump, en s’ingéniant à nier la probité du vote à distance, a pavé la voie aux contestations à venir. Dans chaque circonscription, et il y a plus de 10500 juridictions électorales dans ce pays, le décompte des votes peut s’avérer si difficile, avec un nombre d’invalidations si important, qu’aucun résultat incontestable n’en ressortira.

Dès lors ce sera à la législature de l’Etat concerné de statuer, avec la possibilité de ne pas tenir compte du verdict des urnes et d’envoyer au collège électoral les délégués qu’elle désignera. Or les six plus importants « swing states » (dont le résultat est toujours incertain par définition) sont actuellement contrôlés par une majorité républicaine. La couleur du collège électoral, composé de 538 grands électeurs, pourrait en être indûment modifiée.

C’est une hypothèse. Mais il y a aussi la possibilité de voir les Etats fédérés qui sont dans l’incapacité de déclarer un résultat s’en remettre au Congrès américain, avec un autre blocage à la clef, tant les deux chambres sont divisées. Dans ce cas, l’incertitude serait certainement mise à profit par le président sortant pour tenter de rester au pouvoir.