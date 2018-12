Et si une nouvelle Europe était la réponse à la crise des gilets jaunes ?

Un collectif de 120 intellectuels et académiciens ont cosigné un Manifeste pour transformer profondément les institutions et les politiques européennes. Avec des mesures concrètes : la proposition d'un Traité de démocratisation, un projet de budget, la création d'une nouvelle assemblée. Ces citoyens venant de 16 pays différents invitent chaque Etat qui le souhaite à adopter et appliquer ce nouveau traité dès à présent. Guillaume Sacriste, politiste, maître de conférences à l’Université Paris 1-Sorbonne et signataire du manifeste, nous éclaire sur ce projet à l'heure où la crise des Gilets jaunes françaises a essaimé en Belgique, au Pays-bas ou encore en Bulgarie.





LCI - De quel constat est né ce Traité et quel est son objectif ?

Guillaume Sacriste - Initialement nous sommes un groupe de juristes, économistes et politistes rassemblés par l’idée que l’Union Européenne est dans une crise inédite. Elle est fondamentalement remise en cause car elle participe depuis plusieurs décennies à l’injustice fiscale - et donc sociale - au sein des Etats membres. Nous avons aussi fait le constat que ce gouvernement européen est relativement informel, peu institutionnalisé et peu visible. L’idée n’est donc pas de dissoudre les instances en place, mais de créer une nouvelle institution qui contrôle le gouvernement européen actuel. Cela prendra la forme d’une assemblée, qui pourra voter des impôts européens et réorienter les politiques européennes vers plus d'égalité sociale.





LCI - Pourquoi cette nouvelle assemblée européenne serait plus apte à mettre les pays d’accord ?

Guillaume Sacriste - La règle de l’unanimité - actuellement en vigueur - bloque toutes les décisions. Il faut l’unanimité entre les 27 états membres pour disposer de règles fiscales communes, c’est impossible. Notre projet prend en compte cette impossibilité et essaye de la contourner par une idée simple : n’importe quel sous-groupe d’Etats européens participants pourra créer cette assemblée, tant qu’il représente 70% de la population de l'union, ce qui correspond par exemple à la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Donc si 3, 4 ou 5 états veulent instaurer une fiscalité commune dans leur pays, ils pourront le faire dans ce cadre institutionnel sans avoir à subir un véto. Nous espérons que cela engendrera une dynamique vertueuse et que les autres états s’agrégeront progressivement.