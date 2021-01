Invasion du Capitole : un double champion olympique de natation parmi les émeutiers

PARTICIPATION - L'ancien nageur américain Klete Keller, deux fois champion olympique en relais, a été identifié parmi les manifestants pro-Trump qui ont fait irruption dans le Capitole, à Washington la semaine dernière, rapportent mardi plusieurs médias.

Le New York Times et SwimSwam, un site d'information sur la natation, affirment que Klete Keller a fait partie de ceux qui ont pénétré dans le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis, interrompant la session qui devait confirmer la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Plusieurs anciens coéquipiers et entraîneurs, sous couvert d'anonymat, l'ont identifié auprès des médias précités.

Sur des images publiées dans le New York Times, on voit le sportif portant une veste de l’équipe olympique américaine, à l’intérieur de la rotonde du Capitole alors que la police tentait d’évacuer les personnes présentes dans la zone. Aucune vidéo n'a montré Keller agissant de manière violente, affirme le NYT, mais le simple fait de s'être trouvé en cet endroit l'expose à des accusations fédérales pour entrée par effraction et trouble à l'ordre public.

Médaillé d’or en 2004 et 2008

Agé de 38 ans, il a été médaillé d'or lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 et de Pékin en 2008 avec le relais américain (4x200 m), aux côtés de Michael Phelps. Il a également remporté l'argent dans cette même épreuve en 2000 à Sydney et a été médaillé de bronze à titre individuel, au 400 mètres nage libre aux Jeux de 2000 et 2004. Soixante-dix personnes ont déjà été inculpées, 170 suspects identifiés et les autorités judiciaires anticipent des "centaines" d'inculpations sur les mois à venir, a déclaré mardi un haut-responsable du ministère de la Justice à Washington.