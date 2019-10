Etat d'urgence à Santiago du Chili : 2 morts et une personne grièvement brûlée dans un supermarché pillé

ÉTAT D'URGENCE - Deux personnes sont mortes tôt ce dimanche à Santiago dans l'incendie d'un supermarché en train d'être pillé. Ce sont les premières victimes des émeutes qui affectent la capitale chilienne depuis trois jours après une hausse des tarifs de transports suspendue samedi.

La tension devait retomber à Santiago après la décision de suspendre la hausse des tarifs des transports. Il n'en fut rien. Deux personnes sont mortes et une autre se trouvait dans un état grave ce dimanche 20 octobre au matin dans la capitale du Chili au troisième jour d'émeutes violentes dans la capitale du pays. Le drame a eu lieu dans un supermarché en train d'être pillé.

"Dans un supermarché de la commune de San Bernardo, il y a eu un pillage et un incendie, au cours duquel deux femmes sont mortes et une troisième personne a été brûlée à 75%", a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Andrés Chadwick. Les autorités avaient auparavant fait état de trois morts, dans l'incendie.

Il s'est produit dans un immense supermarché Lider, de la chaîne américaine Walmart, situé à San Bernardo en banlieue sud de la capitale, dont des centaines de personnes avaient forcé les entrées pour le piller, selon les pompiers. Ce sont les premières personnes victimes des violences, qui agitent depuis vendredi Santiago, déclenchées par des protestations contre une hausse des prix des tickets de métro.

Depuis vendredi, la capitale du Chili est le théâtre de violents affrontements, les pires depuis plusieurs années, entre les forces de l'ordre et des manifestants protestant contre l'augmentation des prix des transports. Des bâtiments ont été incendiés comme la tour Enel (voir la vidéo ci dessus) et une dizaine de stations de métro ont été détruites. En réaction à ces heurts, le président chilien Sebastian Pinera avait décrété samedi l'état d'urgence à Santiago et confié à un militaire la responsabilité d'assurer la sécurité.