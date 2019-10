Etat d'urgence à Santiago du Chili : 3 morts dans un supermarché pillé

ETAT D'URGENCE - Trois personnes sont mortes tôt dimanche à Santiago dans l'incendie d'un supermarché en train d'être pillé, premières victimes des émeutes qui affectent la capitale chilienne depuis deux jours après une hausse des tarifs de transports suspendue samedi.

Depuis vendredi, la capitale du Chili est le théâtre de violents affrontements, les pires depuis plusieurs années, entre les forces de l'ordre et des manifestants protestant contre l'augmentation des prix des transports. Des bâtiments ont été incendiés comme la tour Enel (voir la vidéo ci dessus) et une dizaine de stations de métro ont été détruites. En réaction à ces heurts, le président chilien Sebastian Pinera avait décrété samedi l'état d'urgence à Santiago et confié à un militaire la responsabilité d'assurer la sécurité.

Le général Iturriaga del Campo avait précisé que l'armée patrouillerait dans la capitale, qui compte sept millions d'habitants. Selon le ministre de la Défense Alberto Espina, le gouvernement a déployé quelque 8.000 hommes et compte y ajouter 1.500 autres dans les heures qui viennent. Samedi, des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour un concert de casseroles, mode de contestation apparu après le coup d'Etat mené par le général Pinochet fin 1973. Mais la manifestation a dégénéré en affrontements entre des personnes masquées et les forces de l'ordre.

Des milliers de personnes sont également redescendues dans les rues d'autres villes pour y faire résonner des casseroles. A Valparaiso, au bord du Pacifique à 120 km a l'ouest de Santiago, des dizaines de manifestants ont incendié dans la soirée le siège d'El Mercurio, le plus vieux quotidien du pays, selon des images de télévision, ainsi qu'un supermarché et une concession automobile, dont le bâtiment s'est effondré.

Ces frustrations, nées de la flambée du coût de la vie dans la capitale chilienne, ont pris leur source dans le cercle étudiant. Un an après être descendus dans la rue pour dénoncer le programme éducatif du gouvernement et réclamer la gratuité universelle de l'éducation, les lycéens et étudiants ont initié ce nouveau mouvement de contestation. Les transports en commun sont en effet très utilisés à Santiago, une ville très polluée et congestionnée, où le salaire médian s'élève à 738 euros.

Le général Iturriaga a déclaré que l'armée opérerait des patrouilles dans les principaux sites de la capitale qui compte 7 millions d'habitants mais n'imposerait pas en l'état de couvre-feu... pour l'instant. "Nous n'allons restreindre aucune liberté individuelle pour le moment", a-t-il indiqué. Jeudi, 133 personnes avaient été arrêtées pour des dégradations dans les stations de métro, où les dommages se montent selon le gestionnaire à 400 à 500 millions de pesos (630.000 euros).