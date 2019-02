"Etat de l’Union" : mur avec le Mexique, Corée du nord, invités surprenants… ce qu'il faut attendre du discours de Donald Trump

Donald Trump dresse son "état de l'Union". Comme chaque début d'année, le président des Etats-Unis doit exposer son programme et sa vision de l'avenir du pays devant les membres du Congrès. Un exercice délicat, surtout cette année : le climat politique est houleux à Washington, où le "shutdown" est encore dans tous les esprits, et le projet de mur de Donald Trump est plus controversé que jamais.