États-Unis : 18 000 dollars volés à sa paroisse retrouvés dans la voiture d'un prêtre après un accident

Le bon Dieu l'aurait-il puni ? C'est la question que doit se poser ce prêtre américain après son accident de voiture le mois dernier en Californie. Venus sur place, des policiers ont en effet eu la surprise de découvrir un prêtre, mais surtout la coquette somme de 18 000 dollars. Un petit pactole que le prêtre aurait volé à sa paroisse. Le diocèse de Santa Rosa, au nord de San Francisco, a déclaré dans un communiqué lundi que cet argent avait été retrouvé dans la voiture du père Oscar Diaz, au moment de l'accident le 17 juin. Il a ajouté que des recherches avaient ensuite révélé "un historique prolongé de vol", avec plus de 95 000 dollars volés à des paroisses où l'homme de 56 ans exerçait depuis quinze ans.





"Je suis profondément peiné que cela soit arrivé et profondément attristé que cela ait porté préjudice aux paroisses dans lesquelles il a été envoyé", a déclaré l'évêque Robert Vasa dans un communiqué. Selon lui, Oscar Diaz aurait admis avoir volé des sacs contenant de l'argent issu de la quête durant un certain temps. "L'ampleur exacte du vol n'est pas connue et ne le sera peut-être jamais entièrement, mais le diocèse s'engage à déterminer aussi précisément que possible l'étendue de ce vol pour chacune des paroisses", a-t-il ajouté.