États-Unis : un jeune adulte sur quatre pense que la Shoah est un mythe

75 ans après la libération du camp d'Auschwitz, où plus d'un million de juifs ont été assassinés, les jeunes ne sont pas toujours conscients des atrocités commises pendant la Seconde guerre mondiale. Outre-Atlantique, à en croire un récent sondage, près des deux tiers des jeunes adultes 18-39 ans (63%) ignorent ainsi que six millions de juifs ont été tués pendant l’Holocauste. Pire encore, près d'un quart (23%) pense que la Shoah est un mythe, a été exagérée, ou déclare ne pas être convaincu. Plus de la moitié (56%) ont déjà vu passer des symboles nazis sur les réseaux sociaux. Et près de la moitié (49%) dit avoir déjà consulté des publications remettant en cause l'Holocauste.

Cette enquête, dont les résultats témoignent d'un niveau d'ignorance choquant, s’appuie sur 1.000 entretiens menés dans tout le pays auprès de jeunes adultes âgés de 18 et 39 ans. "Les résultats sont à la fois choquants et attristants, et ils soulignent pourquoi nous devons agir maintenant alors que les survivants de l'Holocauste sont toujours avec nous pour exprimer leurs histoires", estime Gideon Taylor, président de la Claims Conference, qui a commandé le sondage. "Nous devons comprendre pourquoi nous ne faisons pas mieux pour éduquer une jeune génération sur l'Holocauste et les leçons du passé", plaide-t-il, cité par le Guardian.