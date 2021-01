EN IMAGES - "Absolument surréaliste" : des soldats de la Garde nationale campent dans le Capitole

Ces images, témoignant de la tension entourant les débats sur une nouvelle mise accusation du président sortant, ont été largement commentées sur Twitter. Erin Schaff et Kent K. Nishimura, photographes pour le New York Times et le Los Angeles Times, ont pu capturer ces instants volés de soldats, en quête de repos au petit matin, dans un couloir, non loin du bureau de la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, dévalisé le 6 janvier, et sous une plaque commémorant les troupes de l'Union cantonnées dans le Congrès pour le défendre lors de la dernière insurrection.