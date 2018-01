États-Unis : Amazon ouvre son premier supermarché sans caisse à Seattle

À l'heure où les hypermarchés traditionnels souffrent, un nouveau venu dans le secteur de la grande distribution a peut-être trouvé la solution. Amazon, le géant de la vente en ligne vient en effet d'ouvrir à Seattle, aux États-Unis, la toute première supérette sans aucune caisse. Alors, assiste-t-on à la fin des vieux magasins et au renouveau des chaînes de supermarchés ?



