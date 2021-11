Ancien policier, ex-délinquant et militant antiraciste... Éric Adams, futur maire de New York au parcours hors du commun

Son parcours atypique va-t-il le mener jusqu'à la mairie de New York ? Ce mardi, les New-Yorkais sont appelés aux urnes pour élire le successeur de Bill de Blasio, qui tirera sa révérence le 31 décembre prochain. Le candidat démocrate Éric Adams, 61 ans, figure comme le grand favori face au républicain Curtis Sliwa, de six ans son aîné. Pourtant, rien dans sa trajectoire hors du commun ne présageait un jour qu'il prenne en mains la mégapole américaine.

Profondément antiraciste, il fonde en 1995 un syndicat pour lutter contre ce fléau et protéger la communauté noire, au sein de la plus grande police des États-Unis. Près de deux décennies plus tard, l'institution reste toujours régulièrement montrée du doigt, accusée de fermer les yeux sur des agents violents, encore dernièrement lors des manifestations Black Lives Matter.

Brièvement inscrit dans les rangs du parti républicain, le candidat à la mairie de New York veut notamment se montrer intraitable face aux crimes et délits. Pour cela, il refuse de réduire les budgets alloués à la police. Éric Adams a axé sa campagne sur la hausse des fusillades (+32% sur la première moitié 2021 par rapport à la même période de 2020).

En 2006, il quitte la police pour intégrer le monde politique. Il est élu au Sénat de New York, puis président de l'arrondissement de Brooklyn, poste qu'il occupe depuis huit ans. Mais son ancien métier reste au cœur de ses préoccupations. Contrairement à la représentante de New York à la Chambre des représentants, Alexandria Ocasio-Cortez, Éric Adams reste loin de l'aile gauche du parti démocrate. La star du parti lui privilégiait d'ailleurs l'une de ses adversaires, Maya Wiley, arrivée troisième lors de la primaire démocrate pour cette élection.

Il se présente également comme proche des milieux financiers, et affirme qu'avec lui au pouvoir, "New York ne sera plus anti-business". Il s'oppose par exemple à la proposition phare d'Alexandria Ocasio-Cortez de "taxer les riches". "65.000 personnes payent 51% de nos taxes", lui rétorque Éric Adams, estimant que si ces milliers de contribuables s'en vont, la ville de New York "ne pourra plus avoir de pompiers ou d'enseignants."

Des positions qui lui ont même permis de bénéficier du soutien du New York Post, un journal pourtant conservateur, qui lui a consacré un éditorial fin octobre. Les auteurs qualifiaient alors Éric Adams de "choix enthousiaste" pour la mairie de la mégapole de huit millions d'habitants, et de candidat le "mieux placé pour lutter contre la criminalité et les troubles de l'ordre public".

S'il est élu ce mardi, l'ancien policier, devenu végan après une alerte au diabète, deviendra le deuxième maire afro-américain de New York, après David Dinkins au début des années 1990.