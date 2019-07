Etats-Unis : après 16 ans d'interruption, Donald Trump réactive la peine de mort au niveau fédéral

Donald Trump n’a que rarement caché sa frustration à l’égard de la lenteur de la justice américaine, réclamant "des punitions bien plus rapides et bien plus sévères pour ces animaux". Le locataire de la Maison-Blanche s’est souvent manifesté pour un usage plus régulier de la peine capitale, notamment pour les islamistes, les tueurs de policiers ou les trafiquants de drogue. Désormais lancé dans la course à un second mandat présidentiel, le magnat new-yorkais peut-il faire de son intransigeance un argument de campagne ?





Depuis le milieu des années 1990, de moins en moins d’Américains sont favorables à la peine de mort, même si le châtiment demeure majoritaire dans l’opinion. En outre, les électeurs républicains continuent de le plébisciter largement, contrairement aux démocrates. Ce qui explique les réactions outrées des adversaires de Donald Trump pour 2020. "Nous avons besoin d'un moratoire au niveau national sur la peine de mort, pas d'une résurrection", a ainsi tweeté la sénatrice et ancienne procureure Kamala Harris, qualifiant la peine capitale d'"immorale". "Il y a suffisamment de violence dans le monde, le gouvernement ne devrait pas en ajouter", a enchéri, de son côté, Bernie Sanders.