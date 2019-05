Après 45 ans passés à tort en prison, un Américain dédommagé de 1,5 millions de dollars

Richard Phillips n’aura plus besoin de vendre ses tableaux qu’il avait peint en prison. Ses œuvres ayant rencontré un certain succès - elles s’achètent plusieurs milliers de dollars -, il les vend depuis sa libération en 2018. Avec ses 1,5 millions de dollars, l’ex-détenu affirme qu’il compte "faire profil bas, voyager et profiter de la vie".





Cette somme a été attribuée par un fonds créé en 2016 dans le Michigan, qui prévoit de compenser chaque victime d’erreur judiciaire à hauteur de 50.000 dollars par année passée dans les prisons de l’Etat. Pour le cas de Richard Phillips, seules 30 années sur 45 ont été prises en comptes, car il avait également été condamné pour braquage à 15 ans de prison.