États-Unis : après avoir accouché seule dans sa cellule, une détenue de la prison de Denver porte plainte

Après des mois d’enquête, la ville et le comté de Denver, le centre médical de la commune et six personnes sont sur le banc des accusés. Mais selon une enquête menée par le département du shérif, les gardiens présents ce jour-là ont "pris les mesures appropriées et respectés les procédures en vigueur". Pourtant aujourd’hui, un nouveau processus a été instruit : si un tel cas se reproduit, le personnel a l'obligation d'appeler une ambulance en urgence, pour transporter la femme sur le point d’accoucher à l’hôpital le plus rapidement possible.