Etats-Unis : après Netflix, Disney et Warner menacent de cesser de tourner en Géorgie si l'IVG y est restreinte

Cette semaine, la plateforme de streaming Netflix et le numéro un mondial du divertissement, Disney (Marvel, Star Wars, etc.) ont tous deux annoncé qu'ils envisageraient eux aussi de quitter la Géorgie si cette loi controversée entrait en vigueur. Grâce notamment à des dispositifs fiscaux très avantageux, cet Etat du Sud des Etats-Unis a su attirer ces dernières années de nombreux tournages de films, comme les productions Marvel ("Black Panther", "Avengers : Infinity War" et "Avengers : Endgame"), et des séries télévisées ("Stranger Things", "Ozark", "The Walking Dead"...). De son côté, WarnerMedia tourne actuellement en Géorgie le troisième volet de la série "Conjuring" et a prévu d'y produire un film dérivé de "Suicide Squad".





L'an dernier, les tournages en Géorgie ont représenté l'équivalent de 92.000 emplois, avec un impact économique estimé à quelque 9 milliards de dollars. De nombreuses stars et petits producteurs indépendants avaient déjà appelé l'industrie à boycotter la Géorgie pour protester contre ces restrictions imposées à l'IVG.

Fer de lance du mouvement de protestation, l'actrice Alyssa Milano ("Madame est servie", "Charmed") avait même incité récemment les femmes à s'abstenir "de toute relation sexuelle jusqu'à ce que nous retrouvions notre autonomie". Cet appel à la grève du sexe, lancé par la vedette sur les réseaux sociaux, avait suscité de vives contestations et de nombreuses moqueries.