Après la tuerie au Texas, Netflix annule la première de la série "13 Reasons Why"

Malgré l'annulation des festivités, la deuxième saison de la série, déjà critiquée pour la brutalité de son scénario, a été mise à la disposition des abonnés de Netflix vendredi soir.





Le même jour, dix personnes ont perdu la vie, et dix autres ont été blessés après qu'un élève de 17 ans a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique, un fusil à pompe et un revolver à la Santa Fe High School, un lycée situé à une cinquantaine de kilomètres au Sud de Houston, la plus grande ville du Texas. Il était 7h30 heure locale, les cours venaient de commencer.