États-Unis : auteur de plusieurs meurtres, il avait prévu ses crimes dans des livres

D'après un commentaire posté sur le site internet de l'auteur, l'intrigue des romans suit "un homme politique/milliardaire qui veut utiliser la technologie génétique pour réécrire l'ADN de criminels, comme des tueurs en série ou des gens violents". Sur son site internet, "Roman McClay" disait mélanger la fiction et les "personnes" et "événements réels" afin de "brouiller la frontière entre ce qui existe et ce qui est possible". Dans le premier volume, un homme nommé Lyndon MacLeod tue un personnage appelé Michael Swinyard dans un immeuble de Denver, pointent les médias américains. Les autorités ont confirmé qu'une des victimes portait le même nom et qu'elle avait été tuée à l'adresse mentionnée dans le livre. De même, dans un autre volume, le meurtrier supposé raconte la mort d'une femme, Alicia Cardenas, aussi identifiée comme une des victimes. Le nom du suspect apparaissait également sur des documents administratifs liés à un local racheté il y a quelques années par Mme Cardenas.