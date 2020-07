Etats-Unis : avant Kanye West, ces personnalités tentées par la politique (avec ou sans succès)

"Je suis candidat à la présidence des Etats-Unis !" C'est via Twitter que Kanye West a annoncé ce dimanche son intention de briguer la Maison Blanche à l'automne prochain. Vraie candidature ou simple coup de com' ? Si l'appétence du rappeur pour la politique n'est guère nouvelle - "Arrivera le moment où je serai président des Etats-Unis" avait-il assuré en 2019 , difficile pour l'heure de savoir si son tweet est à prendre au sérieux. Seule certitude : Kanye West n'est pas la première star américaine à lorgner du côté de la Maison Blanche.

Premier d'entre eux, et non des moindres : Ronald Reagan. Les Américains ont en effet découvert celui qui deviendra en 1980 leur président au grand écran. Et ce, avant la seconde guerre mondiale. L'un de ses rôles les plus fameux, en 1940, fut celui de "The Gipper", jeune star de football américain. Après une longue carrière cinématographique, il est élu gouverneur de Californie en 1966. Et après un échec aux primaires en 1976, il est élu 40e président des Etats-Unis quatre ans plus tard, battant le sortant Jimmy Carter.