États-Unis : 13 frères et sœurs âgés de 2 à 29 ans découverts enchaînés et affamés

David Allen Turpin, 57 ans, et Louise Anna Turpin, 49 ans, parents des 13 enfants ont été interpellés, placés en détention et inculpés chacun de neuf chefs de torture et de dix chefs de mise en danger de la vie d'un enfant. Les services de protection de l'enfance ont ouvert une enquête. Selon plusieurs témoignages de voisins de ce quartier résidentiel, la famille Turpin ne sortait que très rarement. Wendy Martinez, 41 ans, a raconté avoir eu un seul contact avec la famille. C'était en octobre dernier, alors qu'elle passait devant la maison familiale. Quatre des enfants étaient dans la cour pendant que leur mère regardait depuis le perron. Tous sont restés silencieux. "On aurait dit qu'ils avaient très peur", a déclaré Wendy Martinez. "Comme s'ils n'avaient jamais vu personne auparavant".





Sur Facebook, une page visiblement créée par les parents Turpin les montre en habits de noces, entourés de dix filles en robes à carreaux mauves, et de trois garçons en costume sombre. Des clichés montrent le couple échangeant des alliances devant un homme habillé en Elvis Presley et tenant un micro, évoquant les mariages "kitsch" de Las Vegas. Leur portfolio d'images sur la page Facebook les représente lors d'une autre cérémonie de mariage ou d'anniversaire d'épousailles dans la même tenue avec le même avatar d'Elvis mais plus jeunes, en 2013 - le bébé n'est pas encore né.

D'autres photos datant de 2010 à 2016 montrent le couple entouré de ses enfants tous souriants, en jean et T-shirt rouge ou rose. Sur l'un des clichés, le bébé est tenu par sa mère et vêtu d'un T-shirt où l'on lit "maman m'aime". Sur une autre photo de couverture publiée en avril 2016, les 13 enfants apparaissent avec leurs parents, tous souriants et portant le même tee-shirt rouge avec chacun un numéro, semblant les classer du plus âgé au plus jeune : on y voit notamment "thing 3" ("chose 3"), "thing 5" ou encore "thing 12".