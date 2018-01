VIDÉO - Californie : des coulées de boue provoquent la mort d’au moins 13 personnes

Même si les voies de circulation sont quasi inutilisables, les pompiers multiplient les opérations de secours avec des avions ainsi que des chiens pour tenter de retrouver des victimes. Ils ont également publié sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos de Montecito montrant une zone totalement dévastée et inondée par la boue. Cette nouvelle catastrophe s’explique en grande partie par le fait que l’eau et les sols ne sont plus absorbés ni retenus par la végétation dans cette région dévastée par les flammes le mois dernier.