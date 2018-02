Californie : le dernier panneau signalant la traversée de migrants a disparu des autoroutes

C’était l’un de ces panneaux qui surprennent la première fois que vous en apercevez un en sillonnant certaines autoroutes californiennes près de la frontière avec le Mexique. On en rirait presque, croyant à une plaisanterie d’un goût peut-être un peu douteux. Mais l’iconique panneau jaune représentant la silhouette d’une famille de trois personnes surmonté du message "Caution" ("Attention" en français) a orné les autoroutes du sud de l'Etat de longues années, de manière on ne peut plus officiel.





C’est désormais du passé. Depuis septembre (mais on ne l'apprend que maintenant), la signalisation demandant aux conducteurs d’être vigilants face à la traversée possible de migrants a en effet disparu des bords de routes près de San Diego, sans que l’on sache s’il s’agit d’un retrait volontaire ou d’un vol. La ville la plus ensoleillée des Etats-Unis se trouve à proximité de la frontière avec le Mexique. Un retrait dans la plus grande discrétion donc.





Ces pancartes étaient devenues "obsolètes", explique au Los Angeles Times une porte-parole de Caltrans, l’organisme en charge des autoroutes californiennes. Avec la construction de clôtures le long de la chaussée pour dissuader les possibles candidats à l’immigration illégale, ces panneaux de signalisation n’avaient d'ailleurs pas été remplacés depuis de longues années. Les collisions entre véhicules et migrants furent nombreuses par le passé. Mais les grillages longeant les voies en ont depuis réduit sérieusement le nombre.