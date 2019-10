Violents incendies autour de Los Angeles : plusieurs dizaines de milliers de personnes évacuées

ÉTATS-UNIS - La Californie est en état d'alerte ce vendredi, de violents feux de forêts attisés par le vent ayant détruit de nombreux bâtiments dans le sud de l'Etat, où des évacuations sont en cours et des centaines de milliers de personnes restent sans électricité.

Il a fallu baptiser le feu, comme si cela pouvait aider à limiter ses dégâts. Les Américains le nomment désormais "Saddleridge Fire". Il s’est déclaré jeudi soir dans un quartier du nord de Los Angeles (Californie), brûlant, ce vendredi, quelque 1.600 hectares de forêt autour de la ville, et menaçant, porté par des bourrasques de vent chaud de plus de 100 km/h caractéristiques de cet Etat, routes et habitations. Il a ainsi forcé les autorités à émettre des ordres d'évacuation concernant des dizaines de milliers de personnes (voire une centaine de milliers), à mettre en place des centres d'hébergement d'urgence, et à couper l’électricité, les flammes et le vent étant susceptibles d'endommager arbres et lignes électriques.