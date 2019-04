Baisers déplacés, mains baladeuses... Joe Biden, "bise" repetita

Tout a commencé vendredi dernier. L’ancien Vice-Président de Barack Obama est alors cité dans une tribune dans le magazine The Cut. L’auteure, Lucy Flores, accuse alors l’homme de l’avoir embrassée contre son gré en 2014. Ex-élue démocrate du Nevada, elle explique dans un texte, intitulé "Un baiser déplacé a changé la façon dont je voyais Joe Biden", avoir été "mortifiée" juste avant qu’elle ne monte sur scène faire son discours. "Alors que je prenais de grandes respirations, j’ai senti deux mains sur mes épaules. Je suis restée pétrifiée", écrit-elle en anglais. Elle se demande alors : "'Pourquoi le vice-président des Etats-Unis me touche ?'' Mais elle n’était pas au bout de ses surprises. Il aurait ensuite senti ses cheveux avant de lui planter un "baiser langoureux à l’arrière de [sa] tête".





Un témoignage accablant, suivi de celui d’une deuxième femme, ce lundi. Ancienne assistante d’un élu du Connecticut, Amy Lappos témoigne dans le Hartford Courant. Lors d’une levée de fonds pour le parti démocrate, Joe Bidden avait tenu à féliciter ses collaborateurs. Des remerciements qui sont allés trop loin pour la jeune fille : "Il a mis sa main autour de mon cou, m'a attirée vers lui pour se frotter le nez contre le mien. Pendant qu'il me tirait vers lui, j'ai cru qu'il allait m'embrasser sur la bouche." Si Amy Lappos confie que les gestes n’étaient pas "de nature sexuelle", ils relèvent selon elle du "sexisme ou de la misogynie". Une accusation qui ne passe pas inaperçue dans l’Amérique post-Metoo. Désormais âgée de 43 ans, elle demande à ce que celui qui est pressenti pour la course à la Maison-Blanche de se rétracter, estimant que des gestes d’affection non désirés ne sont "pas ok". "Traiter les femmes comme des objets, ce n'est pas ok."





S'il dit ne pas se souvenir des faits qui lui sont reprochés, Joe Biden a en revanche pris soin de ne pas les attaquer, affirmant dimanche qu'elles devaient "être écoutées".