L'Amérique du Nord touchée par une vague de froid polaire et des chutes de neige record

Dans l'Etat de New York, les températures doivent chuter ce jeudi jusqu'à -40°C par endroits. Un froid qui est accompagné de chutes de neige record. A Erié, non loin des chutes du Niagara et dont le lac sert de frontière naturelle avec le Canada, il est tombé 1,5 mètre de neige en seulement 48 heures. Cette épaisseur bat non seulement le record de la ville, mais aussi celui de l’Etat. Sur l'ensemble du mois, les 245 cm de neige cumulée ont là aussi battu un record, faisant de décembre le mois le plus neigeux de l'histoire d'Erié. Si bien que les autorités locales ont dû instaurer un état d'urgence. Il permettra de réquisitionner le matériel lourd nécessaire pour éviter les accidents potentiels. Les habitants ont été invités à rester cloitrés chez eux avec des produits de première nécessité.





A Cincinnati, dans l’Ohio, un sans-abri est mort de froid alors que le thermomètre était descendu à -15°C la nuit. Son corps a été découvert mardi matin à un arrêt de bus, dans le centre-ville.