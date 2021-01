Capitole envahi : "À la violence des mots souvent succède la violence physique", soulève Marc Fesneau

"Au fond ce sont quatre années, où le Président en place a plutôt noué la querelle et la division du peuple américain, la défiance envers les institutions, y compris démocratiques, judiciaires et médiatiques", a estimé le ministre délégué auprès du Premier ministre. "Au fond quand on œuvre ainsi, qu'on divise, jette le doute et l'opprobre sur les institutions et que, quelques heures avant, on incite ses partisans à aller au Capitole, les mots en politique ont une importance et voilà ce que ça produit..."

Marc Fesneau n'a pas manqué non plus de glisser un tacle à Marine Le Pen. Interrogée sur France 2, jeudi 7 janvier, la présidente du RN avait jugé que le président Trump "n'a pas mesuré la portée de ses propos sur une partie de ces gens que la défaite a exacerbée". "Il serait bien que madame Le Pen se l'applique à elle-même", lui a répondu le ministre. "Quand on parle dans le champ de l'espace public et quand on est un responsable politique, il faut faire attention à ses propos. Ce que produit la voix d'un responsable politique sur ceux qui le soutiennent est très forte. J'ai toujours dit, depuis très longtemps, qu'il fallait faire attention aux mots qu'on portait, quand on appelle à envahir, à l'insurrection, à renverser, dans des esprits qui sont parfois des esprits troublés, et on en a vu beaucoup au Capitole, ça produit quelque chose qui est de l'ordre de la violence", a poursuivi l'ancien président du MoDem à l'Assemblée nationale.