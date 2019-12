Etats-Unis : ce qu'il faut savoir sur leur nouvelle "Force de l'Espace"

La domination des Etats-Unis dans ce domaine est menacée par la Chine et la Russie (brouillage des communications et des satellites GPS ; frappe d'un missile sol-air contre un satellite, que la Chine aurait testé avec succès en 2007 selon le Pentagone). En Chine et en Russie, "on pense que l'espace est le talon d'Achille (des Etats-Unis), ce qui leur donne un avantage asymétrique sur les Etats-Unis", notait en août le secrétaire à la Défense adjoint chargé de la politique spatiale, Steve Kitay.

La force de l'Espace sera placée sous l'autorité du secrétaire à l'US Air Force et dirigée par un Chef des opérations spatiales qui sera placé sous l'autorité directe du ministre de la Défense. Le chef du Pentagone a comparé la naissance de cette nouvelle force américaine à celle de l'US Air Force, séparée de l'armée de Terre en 1947.