Etats-Unis : ces étoiles montantes du Parti démocrate qui défient l'administration Trump

Et une de plus ! Alors que la primaire du parti démocrate doit se tenir dans un an aux États-Unis, celle-ci n’a jamais connu autant de candidats en si peu de temps. 18 personnalités politiques se lancent dans cette course.





Mais qui parvient déjà à se distinguer ? Qui hésite ou refuse d’entrer en campagne ? Voici trois nouveaux visages du parti démocrate qui font déjà de l’ombre à Donald Trump.