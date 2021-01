Chargée du dossier Covid-19 sous Trump, le Dr Birx affirme qu'il n'y avait pas d'équipe à plein temps à la Maison Blanche

Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden a fait de la lutte contre le Covid-19 l'une des priorités absolues. Les États-Unis ont dépassé la barre des 25 millions de cas ce dimanche, tandis que plus de 417.000 personnes sont décédées des suites de leur infection. Et compte tenu des révélations, ce dimanche, de l'ancienne coordinatrice de la réponse au coronavirus du gouvernement Trump, cela n'a rien d'étonnant.

Interviewée dans l'émission Face the Nation, diffusée sur CBS, elle a indiqué qu'il "n'y avait pas d'équipe à plein temps à la Maison Blanche travaillant sur le coronavirus". Seule responsable aux commandes, cette ex-colonelle de l'armée américaine et conseillère des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) précise qu'elle a demandé plus de personnel, visiblement en vain.