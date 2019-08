États-Unis/Chine : une guerre commerciale qui n'en finit pas

Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a dénoncé samedi dans un communiqué un "protectionnisme commercial unilatéral et de harcèlement". "Cette action porte gravement atteinte au système commercial multilatéral et à l'ordre normal du commerce international. Les Etats-Unis subiront les conséquences de leurs actes", a-t-il promis. "La Chine demande instamment aux Etats-Unis de ne pas mal juger la situation, de ne pas sous-estimer la détermination du peuple chinois, et d'immédiatement stopper leur approche erronée."





D'ici la fin 2019, la guerre commerciale menée à coup de tarifs douaniers devrait toucher l'ensemble des importations et exportations des deux pays. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a averti les Etats-Unis qu'une poursuite des tensions économiques entre Pékin et Washington conduirait le monde à la "récession". Emmanuel Macron, hôte de ce sommet du G7, a également mis en garde contre des "tensions commerciales" qui "sont mauvaises pour tout le monde".