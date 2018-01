Règlements de compte : un ancien proche de Trump accuse le fils du président de "trahison"

L'entourage de Donald Trump est au centre d'une enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller. Elle porte sur une possible collusion avec la Russie en vue d'influencer l'élection de novembre 2016. Quatre membres de la campagne Trump sont poursuivis dans cette affaire, dont Paul Manafort, ex-directeur de la campagne.





Les enquêteurs s'intéressent aussi à une rencontre supposée entre le fils aîné de Donald Trump, Donald Jr., accompagné de Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président américain ainsi que Paul Manafort, et Natalia Veselnitskaya, le 9 juin 2016. Selon le clan Trump, cette rencontre n'a duré que "quelques minutes" et l'avocate présumée liée au Kremlin n'a donné "aucune information de valeur" pour incriminer la candidate démocrate. "Les trois personnes les plus importantes de la campagne ont pensé que c'était une bonne idée de rencontrer un gouvernement étranger dans la Trump Tower, dans la salle de conférence du 25e étage, sans avocats", avance quant à lui Steve Bannon.