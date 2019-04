États-Unis : condamnation à perpétuité pour les parents tortionnaires

En 2018, David et Louise Turpin ont été arrêtés pour avoir séquestré et torturé pendant des années douze de leurs treize enfants. Le couple a été condamné le 19 avril 2019 à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Durant le procès, deux enfants ont pris la parole. Leurs mots ont ému toute l'assistance.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.