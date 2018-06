États-Unis-Corée du Nord : ce que dit l'accord signé par Donald Trump et Kim Jong-un

En contrepartie, les Etats-Unis s'engagent à "fournir des garanties de sécurité" à la Corée du Nord, réclamées par le dictateur en poste à Pyongyang. Les deux pays vont oeuvrer plus largement "pour la construction d'un régime durable, stable et pacifique dans la péninsule coréenne".





Parmi les engagements : "établir de nouvelles relations conformément à la volonté de paix et de prospérité des peuples des deux pays" et "restituer les dépouilles des prisonniers de guerre et des portés disparus au combat, avec un rapatriement immédiat de ceux déjà identifiés".





L'accord de principe prévoit en outre la tenue de négociations entre le secrétaire d'Etat américain (ndlr : ministre des Affaires étrangères) Mike Pompeo et un homologue nord-coréen pour fixer les détails de ce rapprochement diplomatique. L'une des étapes clés sera une possible visite de Kim Jong-un à Washington, Donald Trump ayant formulé l'invitation à l'issue de la signature.