"Venez avec moi si vous voulez vivre" : quand Terminator se fait vacciner contre le Covid-19

Alors que le Covid-19 a fait plus de 400.000 personnes aux États-Unis, Arnold Schwarzenegger veut inciter à se faire vacciner. L'acteur de 73 ans a posté mercredi sur Twitter une vidéo le montrant recevoir la première dose du vaccin en drive-in au Dodger Stadium de Los Angeles. "Voilà, je viens de me faire vacciner. Je le recommanderai à tout le monde", déclare-t-il une fois le pansement posé sur son biceps droit. Et de citer une de ses répliques cultes de Terminator 2 : "Venez avec moi si vous voulez vivre".

Juste au moment où l'aiguille pénétrait dans son bras, celui qui est aussi réalisateur et producteur, a également détourné une autre réplique provenant du film Jingle All the Way, dans lequel il jouait en 1996 un père de famille : "Pose cette aiguille !", a-t-il ainsi lancé à la soignante qui le piquait. Dans la comédie américaine, il criait à un voisin en train de manger les biscuits de sa femme : "Pose ce biscuit, maintenant !"