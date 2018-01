Coulées de boue en Californie : Oprah Winfrey montre sa maison dévastée sur Instagram

TÉMOIGNAGE - Les coulée de boues ayant dévasté le comté de Santa Barbara mardi ont notamment recouvert des zones résidentielles. Les communautés huppées de Montecito et de Carpenteria, où habitent des célébrités telles qu'Oprah Winfrey, ont été les plus touchées. La grande prêtresse des médias américains a posté une vidéo édifiante via son compte Instagram.