"Certains propos me mettaient mal à l'aise" : le Dr Fauci soulagé du départ de Donald Trump

"Un sentiment libérateur". C'est ce qu'a ressenti, de son propre aveux, le docteur Anthony Fauci jeudi, en se présentant devant la presse. Le "Monsieur Covid" des États-Unis a fait part de satisfaction quant à l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration… mais aussi et surtout le départ de son prédécesseur Donald Trump. Les deux hommes ont eu une relation houleuse dès le début de la pandémie et les tensions se sont intensifiées car le milliardaire contredisait régulièrement le scientifique et l'attaquait sur Twitter.

L'immunologue américain, qui conseille la présidence depuis le début de la crise, avait en effet été tenu à l'écart ces derniers mois par l'administration républicaine. "J'ai toujours tout dit, et ça m'a parfois créé des problèmes", a-t-il reconnu. Avant de jouer carte sur table : "Certains propos me mettaient mal à l'aise parce qu'ils n'étaient pas fondés sur la science".

S'il n'est pas rentré dans les détails de sa relation avec Donald Trump, l'immunologue a évoqué la gêne ressentie quand Donald Trump a soutenu en mars 2020 l'hydroxychloroquine. "Je n'ai pris aucun plaisir à contredire le président", a-t-il assuré jeudi. "Et on n'avait pas vraiment l'impression que l'on pouvait s'exprimer sans faire face à des répercussions".

L'élection présidentielle passée et Joe Biden élu, l'immunologue avait ouvertement lâché le républicain. En novembre, il avait reconnu que les États-Unis ne pourraient pas être "plus mal positionnés" pour faire face à l'accélération du nombre de cas de Covid-19. Au Washington Post, il avait indiqué que Donald Trump ne prenait plus ses conseils : "D'un seul coup, ils ne voulaient plus écouter notre message, parce qu'il ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient faire".