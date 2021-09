États-Unis : Cyndi Lauper, Eva Longoria, Dua Lipa... Des célébrités protestent contre les restrictions à l'avortement au Texas

"Nous devrions tous être en mesure de prendre nos propres décisions en ce qui concerne notre santé et notre avenir", déclare ainsi sur son compte Instagram la chanteuse Cyndi Lauper.

"Avec l'interdiction extrême de l'avortement au Texas et le nombre record d'États adoptant des restrictions sur l'avortement cette année, nous devons nous battre pour la liberté de tous en matière de reproduction", poursuit l'interprète de "Girls Just Want to Have Fun", reprenant à son compte, tout comme sa camarade P!nk ou les actrices Kerry Washington et Eva Longoria, un message du Planning familial.