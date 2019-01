États-Unis : dans les coulisses du Michigan Stadium

Le Michigan Stadium est un stade de football américain situé à Ann Arbor, à l'ouest de Détroit. Il a été construit en 1927 et est le plus grand stade du monde avec ses 260 mètres de long et 220 mètres de large, six niveaux et plus de 111 000 places assises, soit l'équivalent d'une ville comme Orléans. Policiers, agents, vendeurs, pom-pom girls,... À chaque rencontre, tous s'activent. Les détails avec nos reporters.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.