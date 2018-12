États-Unis : début du "shutdown"

Aux États-Unis, le "shutdown" est l'arme politique absolue quand les élus républicains et démocrates sont en désaccord. Ce dispositif coupe les revenus des administrations fédérales, mettant des milliers de fonctionnaires au chômage. C'est ce que vient de faire Donald Trump, car le Congrès refuse de voter le financement de la construction du mur voulu par le président américain à la frontière mexicaine.



