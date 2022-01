Des diplomates américains à Paris et Genève à leur tour touchés par le mystérieux "syndrome de la Havane"

Le mystère s'épaissit encore un peu plus. Le Wall Street Journal a affirmé ce jeudi 13 janvier, qu’au moins quatre diplomates auraient été touchés par le "syndrome de la Havane" à Genève et à Paris. Cette maladie se caractérise par des problèmes auditifs, des maux de têtes, pertes d'équilibre, nausées ou encore troubles de la vision et de l'élocution. Ce mystérieux mal avait affecté des personnels diplomatiques américains dans la capitale cubaine entre 2016 et 2018.