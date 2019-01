États-Unis : des fonctionnaires réduits à la mendicité

Agents du FBI, employés de l'administration, ... Depuis 29 jours, 800 000 fonctionnaires ne sont plus payés. C'est le résultat du bras de fer engagé par Donald Trump pour construire un mur valant cinq milliards de dollars à la frontière mexicaine, mais que l'opposition démocrate refuse d'intégrer dans le budget. Les agents concernés ont dû avoir recours à la charité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.